Marianne Nägeli und Veronika Thaler führen neu den Bären

Seit Anfang Jahr haben die Schwestern Marianne Nägeli und Veronika Thaler aus Guttannen das Hotel Bären offiziell als Pächterinnen von Besitzer Thomas Gasser übernommen, wie in einer Mitteilung steht. Marianne Nägeli schwingt bereits seit über zwanzig Jahren den Kochlöffel in der Bären-Küche, Veronika Thaler hilft seit 2005 im Service mit. Unterstützt würden die zwei Schwestern von Noldi Abplanalp, der ihnen mit seiner Erfahrung als langjähriger Wirt im Hospiz auf dem Gotthardpass zur Seite stehe.

Süsses und der Tatarenhut

«Wir legen Wert darauf, frisch und saisonal zu kochen», lässt sich Marianne Nägeli zitieren. Die beiden hätten viele Ideen, wie sie die Bären-Stammgäste verwöhnen und neue Gäste an die Grimsel locken wollten. Die gelernte Bäckerin-Konditorin Veronika Thaler plane, ab dem Sommer verschiedene süsse Back­waren wie Torten und Cremeschnitten anzubieten. Weiterhin anbieten möchten sie den Brunch im Bären. Und: «Unser Klassiker ist der Tatarenhut», so Marianne Nägeli. Nägeli will die längste Tafel mit den speziellen Fondue- und Grillgeräten auf der Strasse in Guttannen veranstalten, wenn der Pass geschlossen ist. Zudem sind Anlässe geplant: Im März startet der erste «Bärenfrühling» mit Lesungen, Musik und Theater (wir berichteten). Die Veranstaltung soll nun regelmässig ­jeweils zu Frühlingsbeginn stattfinden.

Für Thomas Gasser, der das Hotel 2013 von der Familie Rufibach übernommen hat, sind die zwei Schwestern die ideale Besetzung: «Sie kennen den Betrieb und sind mit grossem Eifer bei der Sache», sagt er. (pd/ngg)