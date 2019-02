Am Dienstagvormittag ist am Niesen in Wimmis eine Lawine niedergegangen und hat dabei einen Mann verschüttet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, konnten Rettungskräfte den Skitourengänger im Gebiet Obere Stalde bergen. Mit einem Rega-Helikopter wurde er in kritischem Zustand ins Spital geflogen, wo er in der Nacht auf Mittwoch verstarb.