Mann in eigener Wohnung bedroht und beraubt

In Unterseen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann in seiner Wohnung bedroht, festgehalten und beraubt worden. Der Mann wurde bei diesem Überfall leicht verletzt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen verschafften sich drei Männer Zutritt zur Wohnung des Opfers an der Seestrasse, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Einmal in der Wohnung, forderten die Täter die Herausgabe von Wertsachen.