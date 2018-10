Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Die Meldung zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Bönigen bei Interlaken ging bei der Kantonspolizei Bern am Mittwoch um 14.00 Uhr, ein. Beim Eintreffen der ausgerückten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf mehrere Stockwerke übergegriffen und es waren von aussen Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Den rund 35 Angehörigen der Feuerwehr Bödeli gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und in der Folge zu löschen.

Ein Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Gebäude befunden hatte, wurde durch Drittpersonen ins Freie gebracht. Er wurde im Anschluss verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Ein Teil der Wohnungen ist derzeit unbewohnbar. Für die betroffenen Bewohner wurde durch die Gemeinde eine Unterkunftslösung gefunden.

Während des Einsatzes musste die Hauptstrasse für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache erstellt. (lub/Polizei)