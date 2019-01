In einer Lounge mit grosszügigen Panoramafenstern, mit Aussicht auf die eindrückliche Bergwelt, richteten sie ein kleines Tonstudio ein, schliffen an ihren Songs, in knapp 3000 Meter Höhe.

Die Sauerstoff- und Schlafbalance habe er inzwischen wieder gefunden, sagt Häni lachend. «Dort oben war es, als ob ich in einen Film eingetaucht wäre.» Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht gab es eigentlich nur ein Thema, nur eine Arbeit: das neue Album. Heute Freitag wird es nun veröffentlicht, und Häni ist zufrieden. Mit dem Ergebnis ebenso wie mit dem Entstehungsprozess. «Es war eine Ausnahmesituation, ein kompletter Tapetenwechsel. Doch es hat mit uns gemacht, was ich mir erhofft habe.»

Die alpine Umgebung diente auch als Inspiration. Immer wieder sind kurze instrumentale Intermezzi zu hören. Häni schichtet Akkorde von Synthesizern zu sphärischen Klängen. Was als Überleitung zwischen den einzelnen Songs gedacht ist, würde sich auch wunderbar als musikalische Untermalung von Bergbahnen-Werbespots eignen.

Das meiste in Eigenregie

«Ds Läbe isch ä Ponyhof», singt Häni im titelgebenden Song, widerspricht also einem gängigen Sprichwort. «Aber mängisch tuet dis Pony doof.» So hart, wie man immer zu jammern in Versuchung gerät, ist das Leben also gar nicht, und die Probleme sind viel kleiner, als wir sie selber darstellen. Passend dazu der rockige, tanzbare Gitarrenrhythmus, der trotzdem irgendwie eine melancholische Stimmung erzeugen will.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Häni im Song «Money», in dem er beschreibt, wie es sich trotz der fehlenden Millionen auf dem Konto ganz gut leben lässt. Weiter auf dem Album enthalten sind die als Single ausgekoppelten «Rote Teppich» und «Las Vegas, Sidney, Kapstadt» – beide bereits bekannt aus dem Radio.