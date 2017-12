Luft nach oben im Untergrund

Die Eingangspforte glänzt golden. Drei Jahre sind es her, dass dieser wuchtige Sesam als jüngstes Kulturlokal im Oberland eröffnet hat. Zu jenem mit dem skurril anmutenden Namen Das O. Zu jenem, das nicht 08/15 sein wollte. Und sollte. Zu jenem, das in den Untergrund führt, hinab in einen prächtigen Gewölbekeller. Dorthin, wo im Rosmarie-Gebäude einst im grossen Stil Fleisch zerlegt worden ist.Wie viel davon hats am kulturellen Knochen?

«Wir haben reichlich Erfahrungen gesammelt.» Vieles habe funktioniert, meint Daniel Steffen, «manches nicht». Metal, Gothic und bekannte Namen wie Bubi Eifach, Delilahs, King Pepe oder Death by Chocolate gehörten zur ersten Kategorie, Comedy zur letzteren. «Das passte nicht, wohl auch, weil uns hier das Netzwerk fehlte.» Er spricht von einer durchzogenen Bilanz. Im Untergrund gibts noch Luft nach oben.

Der Filmemacher und Maskenbildner hatte das alternative Lokal mit Partnerin Mirjam Hänni, der Mutter des gemeinsamen Sohnes, initiiert. Dafür gründeten sie zusammen mit Kollege Didier Bieri eine GmbH. «Miri» sei es, die im Club an der Front stehe, «sie ist die Chefin». Er wirke als Booker eher im Hintergrund. Für Steffen steht zunehmend seine Firma B & B Production im Fokus. In seinem kreativen Brotjob rückte er schon globale Hilfswerke und Autohersteller wie auch den lokalen Wein, Künstler in Videoclips oder die kleine Schwester filmisch ins beste Licht. Letztere, Caroline Steffen, ist eine der weltbesten Langdistanztriathletinnen.

Vom Jodler . . .

Ausdauer braucht aber auch der Kulturschaffende. Es würden mal Punks abdrücken, jubiliere der Männerchor oder mache der Kasperli für kleine Gäste ein grosses Theater; so war es im Vorfeld des Openings versprochen worden. Das O hat Wort gehalten und die Vielfalt gelebt: brachialer Metal (auch der Ur-Spiezer Nekropolis und Contract, bestückt mit späteren DJ-Bobo-Musikern), düstere Gothic oder rotzfrecher Punk donnerten von der Bühne.

An der Kulturnacht aber jutzten Thuner Jodler, oder es jubilierten die Sänger von Sound Agreement in den höchsten Tönen. Auch die Musikschule Region Thun entdeckte den Club für sich; ihre Sax-Abteilung spielte hier eine Konzertserie. «Wir sind immer offen für Neues», betont Daniel Steffen. Es sei ja die Grundidee von Das O, Verschiedenstem eine Plattform zu geben. «Wir haben über die drei Jahre viele Helfer erhalten, die unsere Ideologie und die Idee hinterm O verstehen.»

Dennoch waren auch Retuschen vonnöten. So ist heute nur noch freitags und samstags Betrieb, der Donnerstag war ungesund ruhig. Und, weil es halt einträglich ist, wird das Lokal zunehmend an Private vermietet.

. . . bis Rock-’n’-Roll-Prediger

«Das Publikum kommt meist aus Thun», sagt Steffen. Bei Gothic-Partys – 2018 lanciert er eine neue Serie – aus dem ganzen Land. Von einem Spiezer Club für Thuner mag er allerdings nicht sprechen. «Wir haben auch einheimische Stammgäste.» Die Konzerte finden, ausser die Bands wünschen explizit eine Kollekte, bei Eintritt statt. «Kultur hat einen Wert», sagt der Spiezer, «das Verständnis dafür fehlt manchmal ein wenig.»

Bis Ende Jahr gehts zünftig zur Sache: Morgen Abend machen die Monofones und der kultige Berner Rock-’n’-Roll-Prediger Reverend Beat Man ihre Aufwartung. Am 16. Dezember dann geben sich die Punks der Moustache Boys und Zirka die Ehre, ehe – wie es sich für ein etwas anderes Kulturlokal gebührt – die Folkmetaller Excelsis am 23. zur knüppelharten Metalweihnacht bitten. Mutmasslich eine ohne goldene Lametta.



www.das-o.ch