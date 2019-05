Letztmals bei der Badi parkieren

Strom vom Dach

Neues gibt es auch aus der Badi zu berichten, genauer vom Dach des Restaurants. Im Winter wurde eine neue Solaranlage mit 116 Panels installiert, wie die Liegenschaftsverwaltung in einer Meldung schreibt. «Jährlich können circa 36000 Kilowattstunden Strom produziert werden.» Davon verbrauche das Freibad im Sommer 90 Prozent selbst.

Morgen um 12 Uhr öffnet das Freibad seine Tore. Gebadet wird bis am 1. September täglich von 7.30 bis 20 Uhr bei unveränderten Eintritten. Spiez gehört zum Bäderverbund Thunersee, was Saisonabo-Besitzer ermässigte Eintritte in regionalen Bädern ermöglicht. Anlässe wie der Muttertagsbrunch, das Raiffeisen-Schwimmen (20. bis 26. Mai), der Spiezathlon (22. Juni) und Film im Bad (26. August bis 1. September) ergänzen den Badebetrieb.