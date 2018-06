Letztes Ja für die Alpenruhe

Spatenstich

Nach Saanen, Gsteig, Lenk, St. Stephan, Boltigen und Zweisimmen bewilligte am Freitag auch Lauenens Stimmbürgerschaft den Gemeindebeitrag an den Umbau der Werkstatt und den Neubau des Wohnheims der Stiftung Alpenruhe (siehe Haupttext). So stand dem Spatenstich am Samstag nichts mehr im Wege. «Und am 4. Juni beginnen bereits die Bauarbeiten», verkündete Matthias Brunner, Präsident des Stiftungsrates, voller Stolz beim symbolischen Akt. Eigentlich war der Baustart für das 24,6-Millionen-Vorhaben für März 2018 vorgesehen. «Wir mussten aber einfach warten, bis alle Gemeindebeiträge bewilligt waren. Jetzt geht es aber los, und wir hoffen, dass der Neubau 2021 beendet ist», so Brunner. sks/jss