Letzte Chance für alkoholkranken Mann

Letzten September am frühen Morgen baute ein schwer alkoholisierter Mann aus dem Raum Interlaken auf dem Weg zur Arbeit einen Selbstunfall. In der Anklageschrift steht, es habe sich um eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 3,28 Gewichtspromille gehandelt. Die Polizei nahm ihm auf dem Unfallplatz den Führerausweis weg und erklärte ihm die Konsequenzen. Am gleichen Abend begab er sich zu einer Autowerkstatt und bezog dort einen Ersatzwagen, dies trotz entzogenem Führerausweis. Es war dies nicht das erste Mal, dass sich der heute fast Fünfzigjährige mit Alkohol im Blut ans Steuer setzte.