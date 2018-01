Lenk: Acht Verletzte bei Entgleisung eines Bahnwagens

Die meisten Zugpassagiere der Montreux-Oberland-Bahnen (MOB) kamen mit einem Schrecken davon, acht jedoch wurden verletzt. Der Wintersturm Burglind hatte am Mittwochmittag zwischen Lenk und St. Stephan den Triebwagen einer MOB-Komposition aus den Geleisen gehoben, woraufhin dieser umkippte. Die beiden anderen Wagen des Zuges, der von der Lenk in Richtung Zweisimmen unterwegs war, blieben unversehrt auf dem Geleise. Dies teilte die Kantonspolizei am Nachmittag mit.

Sieben Personen – darunter vier Kinder – erlitten ersten Abklärungen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurden mit insgesamt acht Ambulanzen in Spitäler gebracht. Ein weiterer Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Lokführer blieb unverletzt.

Im Einsatz stand unter anderem die Feuerwehr Lenk, welche mit 40 Mann vor Ort waren, wie Kommandant und Einsatzleiter Matthias Meier gegenüber dieser Zeitung erklärte. «Man kann von grossem Glück sprechen, ist dieser Unfall den Umständen entsprechend so glimpflich verlaufen», sagte Meier.

Am Donnerstag werden Reparaturarbeiten an Geleise und Fahrleitung nötig sein, weshalb der Busersatz auf der Linie Zweisimmen-Lenk bis Donnerstagabend aufrechterhalten wird. Die Züge Richtung Zweisimmen verkehren mit 30 bis 1 Stunde Verspätung da die Lokführer auf Sicht fahren müssen, teilte Rosetti mit.

An der Lenk wollte Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Mittwochnachmittag das 77. Jugendskilager eröffnen. Aufgrund der böenartigen Winde mit starkem Regenschauer wurde die Feier bereits vom Kronenplatz in die Mehrzweckhalle verlegt.

(hau/mib/sda)