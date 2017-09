Leissigentunnel nachts gesperrt

Der Leissigentunnel ist seit den 1980er-Jahren in Betrieb. Die Entwässerung ist dringend sanierungsbedürftig, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. «Die Schachtabdeckungen sind teilweise derart festgerostet, dass sie kaum mehr geöffnet werden können. Der Unterhalt der Tunnelentwässerung wird dadurch stark erschwert bis verunmöglicht. Beispielsweise können Leitungen nicht mehr richtig gespült und Schächte nicht mehr gereinigt werden. Auch die Entwässerungsrinnen im Leissigentunnel weisen Schäden auf.»

Die Entwässerung wird laut Astra nun instandgesetzt. Unter anderem werden neue Schachtabdeckungen eingesetzt und beschädigte Rinnen repariert. In den Entwässerungsleitungen werden Ablagerungen entfernt. Der Tunnel muss aus Sicherheits- und Platzgründen während der Arbeiten gesperrt werden. Um die Auswirkungen auf den Verkehr und die Anwohnenden möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten nachts statt.

Für die Vorbereitung der Arbeiten sind zwei Sperrungen am 28./29. und 29./30. September von 21 Uhr bis 5 Uhr nötig (die zweite Nacht dient als Reserve). Anschliessend wird der Leissigentunnel in den Monaten Oktober und November jeweils fünfmal pro Woche nachts in beide Richtungen gesperrt. Betroffen sind die Nächte von Montag/Dienstag bis Freitag/Samstag, jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr. Der Verkehr wird über die Hauptstrasse umgeleitet.

www.tunnelsicherheit-a8.ch (pd)