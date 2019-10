Leidenschaftlich musiziert und getanzt

Bereits am Nachmittag stimmten die Bluegrass Beans beim Sportzentrum mit viel Herzblut und Leidenschaft das Publikum auf die Darbietungen am Abend ein. Eröffnet wurden diese von der aufstrebenden Band Rosewood mit der stimmgewaltigen Frontsängerin Martina Brunner. Mit ihrer Ausstrahlung, aber auch mit professionellem Können riss sie das Publikum von Beginn an mit.