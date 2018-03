Legendär zwischen Pisten und Festzelt

Die musikalischen Abräumer am Samstagabend im Festzelt bei der Talstation Horneggli in Schönried waren Carrousel, die französisch-schweizerische Band mit Sophie Burande und Léonard Gogniat. Sie heizten mit ihrem charakteristischen Duettgesang und ihren Hits wie «J’avais rendez-vous», «Eva», und «C’est la vie» den über 1000 Besuchern tüchtig ein. Es sei ihr erster Liveauftritt in diesem Jahr, sagte Sophie, sie habe eigens dafür zwei weitere Worte Deutsch gelernt: blau und grau, um ihren Hit «Gris bleu» anzukündigen.

Häni liebt das Publikum

Im Anschluss an Carrousel begeisterte die Berner Mundartband Halunke, deren Frontmann Christian Häni den Ride-On-Music-Organisatoren für die ­gelungene Durchführung ein Kränzchen wand. Carrousel und Halunke bewiesen, dass für eine gute Stimmung im Saal englisch gesungene Lieder nicht nötig sind. Nach der Show sagte Häni gegenüber dieser Zeitung, dass er das Schönrieder Publikum liebe und für einen Musiker jeder Abend zähle. «Du willst deinen Leuten im Saal immer das Beste geben und sie begeistern.» Das ist den sympathischen Bernern mit ihren Hits wie «Superheld» und anderen gelungen.

Doch nicht nur im Festzelt, sondern auch auf den Pisten des Skigebietes Schönried-Saanenmöser, wo an verschiedenen Locations «Wintersport und Kultur perfekt verschmelzen», habe eine tolle Stimmung geherrscht. «Egal was für Wetter, die Stimmung war grossartig!», freute sich Marie-Line Michel, von Xquisit Events Gstaad, die dem Organisationskomitee des Ride On Music zur Seite steht. Seit der ersten Durchführung ist das Festival in Schönried stetig gewachsen. Besucher bezeichnen es als «legendäres Festival, das von der Agenda nicht mehr wegzudenken ist». Neu dieses Jahr war, dass bereits am Freitag im Igludorf (Saanerslochgrat) und im Pasatiempo (unterhalb der Bergstation Saanersloch) Livekonzerte gespielt wurden.

«Nicht zu gross werden»

Wie gross soll das Festival noch werden? «Natürlich sind uns von den topografischen Begebenheiten her Grenzen gesetzt», sagt Marie-Line Michel und ergänzt, dass die Qualität eines Festivals nicht an seiner Grösse gemessen werden könne. Der familiäre Charakter, der das Ride On Music ausmache, dürfe auf keinen Fall verloren gehen. «Zu gross werden wollen wir nicht. Solange wir dahinterstehen können, ist es gut.»

Bei dieser Ausführung des Ride On Music arbeiteten 74 freiwil­lige Helfer und 21 Organisatoren daran, dass dieses coole Festival, das nicht nur junge Leute begeistert, eine willkommene Abwechslung im Saaner Spätwinter bleibt. (Berner Oberländer)