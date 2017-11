Lass uns einen Kaffee trinken und darüber sprechen

«Vergessen wir unsere Sorgen, vergessen wir unsere Nöte. Heute wollen wir einmal freudig sein, happy und fidel», sang am Freitag Gerhard Tschan, Schauspieler, Clown und Preisträger des Thuner Kulturpreises 2016, zum Einstieg in die diesjährige Verleihung des Thuner Sozial-Sterns im KKThun. «Ich habe etwas Neues versucht, denn Innovation wird heutzutage grossgeschrieben.

Bei der BFK ist es etwas schwieriger, weil die jeden Tag innovativ sein müssen. Man trinkt immer wieder einen Kaffee, diskutiert ein wenig, dann muss man wieder Kaffee trinken, aber eigentlich hat man schon lange genug, und der Magen ist schon längst übersäuert.»

Bereits seit 30 Jahren unterstützt nämlich die Berufliche Förderung und Klärung (BFK) Thun Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, weshalb sie neben der Wäsche Perle AG, Gewinnerin des Sozial-Sterns 2017, ganz besonders im Fokus stand.

Sich Zeit nehmen

Das Konzept von «Kaffee trinken und darüber sprechen» zog sich wie ein roter Faden durch die Parodien, Lieder und Anekdoten von Gerhard Tschan und wurde einigen seiner fiktiven Charaktere fast zum Verhängnis. Ganz anders sieht es beim Sozial-Stern-Gewinner des letzten Jahres aus. «Es war sehr schwierig für uns, zu entscheiden, wofür wir das Preisgeld ausgeben wollten», sagt Pascal Kolb vom Bettencenter Uetendorf.

«Wir haben natürlich eine Kaffeemaschine im Betrieb, also haben das Personal und ich die Entscheidung bei einem Kaffee besprochen.» Mit dem Gewinn spendete die Firma einem jungen Mann in einem Arbeits­integrationsprogramm in Linden neue Stiefel, und den Rest investierte sie in eine Drechslermaschine.

«Letztlich ist aber Zeit das Wichtigste. Denn die Zeit, die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns etwas gibt.»