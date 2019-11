Langlaufauftakt auf dem Sunnbüel

Auf dem Sunnbüel steht ab Samstag die erste Loipe der Destination bereit. In den vergangenen Jahren wurde die Wintersaison jeweils zusammen mit der Bergbahn eröffnet – also erst am Samstag vor Weihnachten. Dies hat sich nun geändert, wie die Talk AG (Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg) mitteilt.