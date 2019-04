Lärche für die Schwinger

Gut eine Tonne wiegt der Trog gefüllt mit frischem Bergwasser. An den beiden Schwingtagen vom 13. und 14. Juli sorgt er bei den rund 350 Jungschwingern und 220 Schwingern am Oberländischen Schwingfest für die nötige Frische und Spritzigkeit. Nach dem Fest wird der Brunnen versteigert und der Erlös kommt den Jungschwingern des Schwingklubs Interlaken als Nachwuchsförderung zugute.

An der feierlichen Übergabe am Samstag in der Schmidmatta in Wilderswil waren auch die beiden eidgenössischen Kranzschwinger Anderegg Simon und Zenger Niklaus als «Brunnen-Götti» dabei.