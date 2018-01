Kuhtrainer erhitzte die Gemüter

Konrad Klötzli, Präsident der IG Anbindestall, begrüsste als Gastreferenten den Direktor des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Hans Wyss. Dieser stand den rund 150 Anwesenden Rede und Antwort und versuchte, die wegen des Kuhtrainers erhitzten Gemüter abzukühlen.

Der Kuhtrainer ist ein elektrischer Bügel, der vor allem in Betrieben mit Anbindestall temporär eingesetzt wird und die Kühe zwingen soll, beim Koten und Urinieren an den Mistkanal zurückzutreten. Das erspart dem Bauern viel Putzarbeit am Tier.

Tiergerechte Haltung

Seit 2013 ist der Einbau des Kuhtrainers bei neuen Stehplätzen indes verboten, was bei den Bauern zu gewissen Verunsicherungen führt, wenn sie ihre Ställe umbauen wollen. «Bei uns steht ein Verbot von Anbindehaltung nicht zur Diskussion», hielt Hans Wyss fest. «Aber die Installation von Kuhtrainern bei Umbauten mit neuen Stehplätzen ist nun mal verboten und wird gebüsst», erklärte er.

«Das Verbot entspricht der heutigen Gesellschaft, die sich für eine tiergerechte Milchviehhaltung einsetzt. So sind unter anderem Anbindevorrichtungen sowie Liegebereich und Auslauf vom Tierschutz geregelt.» Zudem werde das Verhalten der Tiere durch den Kuhtrainer stark eingeschränkt, fügte er an.

Grossrat Thomas Knutti (SVP) aus Weissenburg entgegnete, dass es keine brauchbare Alternative gebe. Aus der Versammlung kamen die Aufforderung zu mehr Solidarität und der Wunsch nach mehr Eigenverantwortung. Das letzte Wort zu diesem Thema scheint noch nicht gesprochen.

Freude zeigte IG-Präsident Klötzli, dass im vergangenen Jahr das 2000. Mitglied beigetreten ist. Kassierin Stefanie Graf präsentierte die Jahresrechnung. Sie schliesst bei einem Aufwand von 36'737 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 9233 Fran-ken. Das Vermögen beträgt 19 892 Franken. Die Vorstandsmitglieder Ferdinand Zumbühl, Hans Gisler, Beat Haldimann und Patrick Monhart wurden für 4 Jahre wiedergewählt. (Thuner Tagblatt)