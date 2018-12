Kritische Bürger, intensive Diskussionen

Leissigen wächst schnell. «Damit nehmen die Steuererträge zu; aber wir müssen auch mehr in den Finanzausgleich zahlen und in die Infrastruktur investieren», erklärte Finanzverwalterin Franziska Leuenberger an der Gemeindeversammlung. Und die Gemeinde muss eine neue Kindergartenklasse und – zumindest vorübergehend – eine neue Schulklasse eröffnen.