Nach 30 Jahren ist nun Schluss. Bernhard Staehelin (SVP) hat sich an der letzten Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) Interlaken von seinen Ratskollegen verabschiedet.

Dabei bedankte er sich bei jenen, die ihn in seinen Anliegen unterstützten, aber auch jenen, die sich dagegenstellten. «Denn das braucht es in der Politik», erklärt er. «Kritik bringt einen weiter.» Durch Widerspruch und Kompromiss entstünden die besten Lösungen.

Erst das Schlachthaus

Der Umgang mit Kritik und deren Einbezug hätten schon früh sein politisches Schaffen beeinflusst. Offen hält Staehelin fest: «Ich bewarb mich zweimal für den GGR. Beide Male mit einem konkreten Ziel.»

Das erste Mal anno 1987 war es das Schlachthaus. Oder eben das drohende Fehlen eines Schlachthauses. «Das alte sollte ersatzlos gestrichen werden nachdem zuvor dreizehn Projekte, die es teils bis zur Abstimmung gebracht hatten, gescheitert ­waren.»

Für den damals 37-Jährigen war der Gedanke, dass es auf dem Bödeli keine öffentliche Notschlachtstelle und Schlachtmöglichkeit gegeben hätte, ein Gräuel. So engagierte er sich. Seine Partei habe ihm damals geraten, für den GGR zu kandidieren.

Als Ratsmitglied würden sich die Erfolgschancen erhöhen. Am Ende stand ein mehrheitsfähiges Projekt, an dem sich dreizehn Gemeinden beteiligten. Und Staehelin war GGR-Mitglied für eine Amtszeit. Aus beruflichen Gründen trat er nicht zur Wiederwahl an. 1980 hatte der Tierarzt eine Praxis eröffnet.

Dann der Energierichtplan

2006 kehrte er zurück. Der SVP waren die Ersatzleute ausgegangen, und so wurde Staehelin von den Listenunterzeichnenden vorgeschlagen. Dass er zusagte, hatte einen Grund: der Energierichtplan.

Ihn habe gestört, dass bei der Erneuerung der Lei­tungen in der General-Guisan-Strasse, im Rahmen des Migros-Neubaus, kein Anschluss an das Fernheizkraftwerk vorgesehen war. Die kleinräumige, nicht vor­ausschauende Planung machte für Staehelin keinen Sinn. «Es brauchte eine gemeindeübergreifende Planung.» Er engagierte sich wieder und erneut mit ­Erfolg.

Allerdings will Staehelin weder Schlachthaus noch Energierichtplan als persönliche Erfolge verbuchen. «Es ist immer Teamwork», betont er. «Und zwar über die Parteiengrenzen hinweg.»

So betont er beim Energierichtplan die grosse Rolle der damaligen Gemeinderätin Johanne Stähli von der SP. «Sobald in der Politik einer als Person im Vordergrund steht, läuft was falsch. Das gilt für Trump in den USA und in der Schweiz noch mehr.»

Vor Gericht

Seit seiner Rückkehr wurde Staehelin dreimal wiedergewählt. Jeweils mit dem besten Resultat auf der SVP-Liste. Einzelne Höhepunkte aus seiner GGR-Zeit kann Staehelin nicht benennen. Er habe es genossen, etwas bewirken zu können, aber auch die Kameradschaft im Rat habe ihm Freude bereitet.

Und Tiefpunkte? Da nennt er einzig, als er wegen Amtsgeheimnisverletzung angeklagt wurde. «Das war wohl politisch und wahlkampftaktisch motiviert. Vor Gericht bekam ich recht.» Natürlich habe es Abstimmungen gegeben, wo der Rat oder auch die Stimmbürger anderer Meinung waren als er. «Aber das ist für mich kein Tief. Das gehört dazu.»

In den 30 Jahren hätten sich die Regeln des Parlaments wenig geändert. Aber die Wahrnehmung von aussen schon, meint Staehelin. Als Beleg zeigt er eine Karte, die er zu seiner Wahl vom damaligen Direktor des Victoria-Jungfrau Emanuel Berger erhalten habe.

Die Bereitschaft des durchschnittlichen Bürgers, sich zu engagieren – sei es in der Politik oder in den Vereinen –, sei grösser gewesen. «Damals musste man schauen, überhaupt auf einen der 30 Listenplätze zu kommen, und heute tun sich die Parteien schwer, 15 geeignete und gewillte Personen zu finden.»

GGR richtig für Interlaken

Trotzdem ist Staehelin überzeugt, dass der GGR für Interlaken das Richtige ist. «Ich ziehe ein Parlament, welches die Geschäfte in Ruhe vorbereiten kann, einer Versammlung, welche sich innert Minuten entscheiden muss, vor.» Gerade auch weil die Geschäfte immer anspruchsvoller und komplexer würden.

«All die Themen, die uns alltäglich bewegen – wie Strassen, Schule, Spital, Altersheime –, werden im GGR behandelt.»Bernhard Staehelin

Und Staehelin ist auch überzeugt, dass es für junge Menschen eine gute Wahl sei, sich im GGR zu engagieren. «Man kann mitbestimmen, was in unserem Lebensraum geschieht», sagt er. «All die Themen, die uns alltäglich bewegen – wie Strassen, Schule, Spital, Altersheime –, werden im GGR behandelt.»

Staehelin nimmt dabei aber auch die Parteien und die Gewählten in die Pflicht. «Wenn sich Junge engagieren wollen, muss man ihnen auch die Möglichkeiten geben.» Dies sei mit ein Grund für seinen Rücktritt. Er wolle Platz für die Jugend machen. (Berner Oberländer)