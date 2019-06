Krattigen: Totalschaden nach Kollision

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Bern am 9. Juni 2019 kurz nach 13.40 Uhr gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto auf der A8 in Richtung Faulensee unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve im Bereich Chrattiggrabe kollidierte das blaue Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand mit einer Leitplanke und kam wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stillstand.