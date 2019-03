Insgesamt wurden in Freis Amtszeit in 1045 Führungen total 11733 Besucher durch die Festung gelotst und erhielten dort Geschichtsunterricht. «Dies konnte natürlich nur mithilfe von Vorstand, Vereinsmitgliedern und Freis Frau Ursula bewältigt werden», teilt der Verein mit. Obwohl ein langsamer Rückgang der jährlichen Besucherzahlen zu verzeichnen ist, fiel die Jahresrechnung 2018 erfreulich aus.

Vorstand bestätigt

An der HV wurde der Vorstand bestätigt, Paul Mägert als Beisitzer neu gewählt und mit Adrian Deuschle (Beatenberg) ein neuer Präsident bestimmt. Er ist ebenfalls bei den Bödeli-Werken in Interlaken und in der Festung Waldbrand in Beatenberg aktiv und zeichnet ab sofort verantwortlich für die «Betriebsorganisation» des KP Heinrich.

Hans-Ulrich Frei ist für seine Verdienste um den Verein, die Anlage und die Aktivitäten zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Laut Mitteilung laufen aktuell Diskussionen, um die Attraktivität der Anlage für neue oder wiederkehrende Besucher zu steigern. Das Jahresprogramm umfasst neben den Werktagen zum Erhalt der Festungsanlage oberhalb von Spiez auch Ausflüge und die Tätigkeit als Führer für sehr unterschiedliche Gruppen.