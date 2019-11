Knappe Entscheidungen beim beim Amtscupfinal

Diese Tatsache tat aber der guten Stimmung am von Kameradschaft geprägten Anlass keinen Abbruch. In den Kategorien A und D musste das höhere Einzelresultat über den Gewinn der Bronzemedaille entscheiden, während in der Kategorie E jeweils nur ein Punkt Differenz in den Medaillenrängen rangierte. Für die Organisation zeichneten die Helfer vom Amtscupkomitee Frutigen unter dem Präsidenten Ferdinand Bircher sowie der Schützenverein Frutigen unter Hansueli Thönen verantwortlich.

Ranglistenauszug:

Feld A: 1. Zweisimmen, 965 Punkte; 2. SV Diemtigen, 953; 3. SG Krattigen, 949; 4. Bichholterberg, 949; 5. Unterbach, 936; 6. SS Jungfrauregion, 934; 7. FS Gsteig, 92

Feld D: 1. Hausen, 693 Punkte; 2. SS Aeschi, 690; 3. FS Diemtigen, 688; 4. FS Fahrni, 688; 5. Zweisimmen, 685; 6. SG Saxeten, 679; 7. Saanen-Gstaad, 656.

Feld E: 1. FS Stocken, 689 Punkte; 2. St. Stephan, 688; 3. Schattenhalb, 685; 4. Eigersch. Grindelwald, 684; 5. Buchholterberg, 681; 6. SV Frutigen, 674; 7. FS Lauenen, 663.

Feld JS: 1. MS Schwanden, 696 Punkte; 2. SV Frutigen, 663; 3. Innertkirchen, 656; 4. MS Unterseen, 646; 5. FS Höfen, 638; 6. Zweisimmen, 613; 7. FS Lauenen, 687.