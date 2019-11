Kleine Scheidegg: Helikopter fliegt Eingeschlossene ins Tal

Verletzt wurde niemand, wie Kathrin Nägeli, Sprecherin der Jungfraubahnen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-sda sagte. Die 200 Personen konnten in Zimmern im Bergrestaurant untergebracht und verpflegt werden. Manche mussten aber auf Bänken übernachten. Die Gäste werden sobald wie möglich ins Tal gebracht, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Wie Kathrin Naegeli, Mediensprecherin der Jungfraubahn auf Anfrage bestätigt, waren alle 200 gestrandeten Passagiere zu jedem Zeitpunkt wohlauf. Vereinzelte Touristen hätten sich zwar zu Beginn etwas gefürchtet, doch alle Personen seien in Sicherheit gewesen, niemand verletzt oder krank. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Keystone-sd mussten jedoch manche auf Bänken übernachten. «Wie ich von den Leuten gehört habe, waren sie wohl und gaben sich mit der Situation ab. Alle hatten warm, genügend zu essen und zu trinken», so Naegeli. Am Freitagmorgen konnten die Gestrandeten per Helikopter ins Tal gebracht werden.

Der Sturm mit Spitzengeschwindigkeiten von 180 km/h fällte Bäume und sorgte für Schneeverwehungen. Die Bahnstrecken ab Lauterbrunnen und Grindelwald sowie die Strecke Lauterbrunnen-Mürren sind mindestens bis am Mittag unterbrochen.

