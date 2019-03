In weiser Voraussicht hatten die Frutiger Behörden für die ausserordentliche Gemeindeversammlung (GV) vom letzten Freitagabend den Versammlungsort in die grosse Widihalle verlegt. 600 Stühle waren aufgereiht, und die reichten bei weitem nicht aus. Eine Frau fragte schon in die Runde: «Müssen wir stehend an der Versammlung teilnehmen?»