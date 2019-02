Die Folgen seien «verheerend», sagte Schulleiter Rolf Possel an der Bezirksversammlung in Mürren. Die Zukunft der Schule Lauterbrunnental sei kaum planbar, Kinder müssten in Lauterbrunnen in immer wechselnde Klassen geschoben werden, was die Schulsituation für Schüler und Lehrpersonen schwierig mache.

Noch schwieriger wirds, weil die Kinder in Lauterbrunnen, Wengen und Mürren unterrichtet werden. Noch im Februar 2018 hat der Lauterbrunner Gemeinderat zugesichert, dass der Schulstandort Mürren erhalten bleibt; jetzt hat er aber – was in seiner Kompetenz liegt – beschlossen, ihn auf das Schuljahr 2019/20 zu schliessen.

Langer Weg mit Bahn

Der grosse Aufmarsch am Mittwoch Abend, vor allem auch von jüngeren Leuten, zeigte es: Mürren und Gimmelwald wollen sich wehren. Gemeindepräsident Martin Stäger stellte klar, dass die Bezirksversammlung weder Entscheidungsbefugnis noch finanzielle Kompetenzen hat. Schulinspektorin Danielle Sutter und Schulleiter Rolf Possel zeigten auf, warum die Schliessung von Mürren nötig ist, damit die ganze Schule Lauterbrunnental effizienter und qualitativ besser wird.

Der Kanton bewilligt der Schule eine Anzahl subventionsberechtiger Lektionen, und diese müssen optimal eingesetzt werden. Vorgesehen wäre, eine grössere Basisstufe in Lauterbrunnen zu führen, welche auch die Kinder aus Mürren besuchen. Auf einem exklusiv der Bahnfahrt bis zu 35 Minuten langen Schulweg, der begleitet werden soll.

«Wir organisieren unser Aussterben», sagte Emil von Allmen aus Gimmelwald. Die Genossenschaft, die in Gimmelwald das Schulhaus zu Wohnraum für einheimische Familie umbauen will, könnte Konkurs anmelden, wenn es keine Schule mehr gäbe.

Emotionen kamen auf. «Es geht um Mürren», sagte Heinz Gertsch, und der Kanton müsse auch an die ländliche Region denken. «Was, wenn die kleinen Knöpfe wegen eines Naturereignisses nicht mehr heimkönnen?», fragte Rolf von Allmen. Sara Linder hingegen gab zu bedenken, dass eine gute Schule in Lauterbrunnen für die grösseren Kinder sehr wichtig ist.