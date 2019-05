Klares Ja zur Kennzeichnung von Airbnb

Wer in Interlaken Gästen eine Ferienwohnung vermietet, muss Kurtaxe zahlen – auch, wenn das Geschäft über Internetplattformen wie Airbnb läuft. Das war schon bisher so; allerdings war es nach Einschätzung von Behörden und Fachleuten nicht allen bewusst, so dass der Tourismusorganisation Interlaken (TOI) beim Plattform-Wohnungs-Boom der letzten Jahre auf dem Bödeli hohe Beträge entgangen sein dürften. Zudem beklagten Hoteliers und Ferienwohnungsvermieter, die ihre Beiträge bezahlten, den wirtschaftlichen Nachteil gegenüber den Nichtzahlern.