Klares Ja zum Darlehen von 2,5 Millionen Franken

An die Wassergenossenschaft Axalp wird ein Darlehen von 2,5 Millionen Franken gewährt. Dieser Vorlage haben die Stimmberechtigten von Brienz mit 712 Ja- zu 187-Nein-Stimmen deutlich zugesagt. Die Stimmbeteiligung betrug 38 Prozent.

Die Auszahlung erfolgt in Tranchen nach Baufortschritt, die jährliche Amortisation und die Laufzeit ist nach der Abstimmung durch den Gemeinderat zu vereinbaren. Die Gemeinde wird das benötigte Darlehen mit der gewählten Laufzeit am Geldmarkt beschaffen und ohne Zuschlag zu gleichen Konditionen an die Wassergenossenschaft Axalp weitergeben.