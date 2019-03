Kiffende Jugendliche: Lage hat sich beruhigt

Er und Gemeinderat Roland Oppliger, der für die Bildung zuständig ist, hätten aber fast ausschliesslich positive Rückmeldungen, auch von den anderen Bödeli-Gemeinden, erhalten. «‹Endlich jemand, der hinschaut›, war der Tenor», so Seiler. Und die proaktive Kommunikation habe genützt. «Es hat deutlich eine Beruhigung gegeben», sagt Schulleiter Andreas Kummer.

Klar sei, dass es die Situation mit dem Cannabiskonsum an vielen Schulen gebe. «Wir haben es jetzt aber offengelegt und konnten einen Stein anstossen.»

Zusammenarbeit mit der Polizei

Die Kantonspolizei führte etwas vermehrt Patrouillen durch. «Wir wollen aber nicht einfach büssen, sondern präventiv wirken», so Herbert Seiler. Die Zusammenarbeit mit der Polizei habe sehr gut geklappt, so Kummer. Weiter wurde den betroffenen Eltern ein Gespräch zum Thema Suchtverhalten mit der Berner Gesundheit angeboten. «Dieses Angebot wurde gut genutzt», so Kummer. Die Gespräche seien über die Schulsozialarbeit organisiert worden. Diese hat nach der Offenlegung des Problems die Federführung übernommen. Sie plant auch einen Informationsabend für Jugendliche, Eltern und weitere Interessierte.

Ein Präventionstag für die 7. bis 9. Klasse wird ebenfalls durchgeführt. «Dabei werden die Kantonspolizei und das Blaue Kreuz einen Beitrag machen, weiter gibt es ein Tanzangebot und ein gemeinsames Mittagessen», so Kummer. Wichtig sei, dass die Jugendlichen auch die rechtliche Lage kennen. Das Gleiche gelte auch für die Eltern; die rechtliche Lage oder schon nur die Ansprechstellen bei Suchtproblemen von Angehörigen seien oft nicht klar.

Keine Eintagsfliege

Der öffentliche Informationsanlass soll keine Eintagsfliege bleiben. «Wir wollen dies regelmässig, für das ganze Bödeli durchführen», so Kummer. Es solle auch mit anderen Themen weitergehen. Vorerst sind Seiler, Kummer und Oppliger vor allem zufrieden damit, dass mit der Aktion etwas losgetreten wurde. «Wir konnten eine Tür öffnen», so Oppliger. Die drei sind sich einig, dass sie rückblickend das gleiche Vorgehen wählen würden.

Am 4. April findet im Schulhaus Bönigen ab 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten statt.