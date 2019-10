Kevina ist neue Miss Beatenberg

Der Alpkäse, welcher durch den Vorjahresgewinner gespendet wurde, ging an Levin Gafner aus Beatenberg. Eine Fachjury entschied über die Vergabe der Titel Miss Schöneuter an Lerche von Familie Hansueli und Andrea Aebersold und Miss Protein an Ursina von Familie Werner und Elsi Schmocker.

Nach dem eher nebligen und durch leichten Regen getrübten Morgen erwärmte schon gegen Mittag die Sonne den Platz und das Gemüt. Eine gute Stimmung unter den Gästen und Teilnehmenden habe für eine fröhliche Atmosphäre gesorgt, heisst es in der Mitteilung von Beatenberg Tourismus. Und weiter: Der Viehzuchtverein habe auch dieses Jahr für eine gute Organisation und einen reibungslosen Ablauf gesorgt.