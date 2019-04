Keiner zu alt, ein Klimaschützer zu sein

Um das Thema Seethermie wird es in Spiez wieder warm

Wie lässt sich die Seewärme besser nutzen? Dazu sprechen Experten in Faulensee. Der Gemeinderat äussert sich bereits am Montag. Nun steht die Nutzung der Seethermie auch für den Thunersee wieder zur Debatte. So soll eine Informationsveranstaltung am 16. Mai die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren. Der Anlass «Nutzung von Seewasser zum Heizen – Möglichkeiten und Potenzial für die Dörfer am Thunersee» findet im Strandhotel Seeblick in Faulensee statt. Das ist kein Zufall. Denn dieses will in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft SpiezSolar das erste Pilotprojekt verwirklichen, in dem mehrere Liegenschaften in einem Wärmeverbund mit Seewasser beheizt werden sollen.

Neue Arbeitsgruppe

Zwar nutzt schon heute das Sportzentrum Wichterheer in Oberhofen Seewasser zur Beheizung und Kühlung, und in Spiez wird das Freibad seit Jahren mit Energie aus dem See gespiesen. Bereits an über 40 Orten in der Schweiz dient Seewasser zum Heizen und Kühlen. «Die Städte Zürich, Luzern, Genf, Lausanne, Zug, St. Moritz und Montreux nehmen eine Vorreiterrolle ein und liefern Wärme zum Heizen für ganze Quartiere», sagt Ruedi Steuri, Präsident von SpiezSolar. «In der Region Thunersee hingegen ist die Seethermie noch nicht richtig angekommen.» Die neu gebildete Arbeitsgruppe Seethermie von SpiezSolar möchte die Nutzung von Seewasser in Spiez nun aktiv fördern. «Die Motion von René Barben erhält durch unsere Aktivitäten zusätzliche Energie», meint Steuri.

Parlamentarier René Barben (Freies Spiez/Grünliberale) und vier Mitunterzeichnende hatten im September 2014 im Grossen Gemeinderat (GGR) Spiez die «Motion Seethermie» eingereicht. «Seewasser eignet sich sehr gut als Primärenergiequelle für Wärmepumpen oder zur Kühlung», ist Barben überzeugt. «Eine entsprechende Infrastruktur bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und ist sehr effizient.» Deshalb wollte er die Spiezer Exekutive verpflichten, das Thema voranzutreiben. Im Februar 2015 nahm der Gemeinderat seine Motion entgegen.

Zu wenig Bewegung? Schon damals waren im Richtplan Energie Spiez die Spiezer Bucht sowie ufernahe Bereiche von Faulensee als mögliche Gebiete für die Seewasserwärmenutzung ausgeschieden. Doch bis heute hat sich offenbar wenig bewegt. «Bis Ende Legislatur» hätte der Gemeinderat zusammen mit den Initianten beim Kanton Bern eine Konzession für die Seethermienutzung erwirken sollen. Die Legislatur ist aber bereits Ende 2016 abgelaufen. «Da ich bis heute keine Informationen zum Stand der Motion erhalten habe, hätte ich nun gerne eine diesbezügliche Erklärung», sagt Barben. Deshalb hat er an der GGR-Sitzung vom 25. Februar eine ergänzende Einfache Anfrage eingereicht. Diese wird nächsten Montag im GGR beantwortet. (hpr)

Infos: www.spiezsolar.ch/aktuell