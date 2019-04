Keine Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten

Das letzte Vereinsjahr sei ein eher ruhiges Jahr gewesen, sagte Hans-Jörg Pfister an der 11. Generalversammlung des Vereins Kindertagesstätte (Kita) Obersimmental vor knapp 20 Stimmberechtigten. Neu leitet Daniel Fankhauser, Fachmann Betreuung Kinder, beide Standorte Zweisimmen und Lenk, was zu einer deutlichen Beruhigung des Arbeitsklimas geführt und sich sowohl in der Führung als auch auf die Kinderbetreuung sehr positiv ausgewirkt habe, so Pfister.