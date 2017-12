Kein Mann der faulen Kompromisse

Wo Hans-Jörg Pfister draufsteht, da ist auch Hans-Jörg Pfister drin. Und wie lautet das «Etikett», das nicht einfach so locker im Wind flattert? Genau: Direktheit, Gradlinigkeit, Ehrlichkeit, Unerschrockenheit, Kampf für die Schwachen und die Nachhaltigkeit. Pfister verkörpert das alles mit Energie, Biss und Zähigkeit. Wehe dem und der, die ihm in die Quere kommen. Für die Gerechtigkeit tut der Zweisimmner viel, ja fast alles. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Agiert kantenscharf. Kennt keine faulen Kompromisse.

Aber auch Pfister weiss, dass er mit seiner Unerbittlichkeit nicht bis zum Äussersten gehen darf. Schliesslich hat er eine Familie im Hintergrund, die seine Engagements und Aktivitäten zu spüren bekommt. Eben nicht immer nur im Guten. Da sind zum Beispiel zwei seiner drei Söhne, welche die Gartenbaufirma Animaflor AG von ihm übernommen haben. Je nach Enthüllungskraft der väterlichen Aussagen ist es auch schon vorgekommen, dass in Aussicht gestellte Aufträge nicht erteilt worden sind.

«Ich hoffe natürlich, dass der Spitalneubau kommt.»

«Das macht es für junge Gewerbetreibende sehr schwer, in die Politik einzusteigen», konstatiert Pfister. «Meine Söhne haben jedenfalls keine Lust darauf.» Wer unangenehme Wahrheiten sage, bekomme das geschäftlich zu spüren. Und das ist ein Punkt, der Pfister frustet. Es ist nicht der einzige, offenbart aber eine verletzliche Seite von ihm. Schlaflose Nächte kann es auch bei ihm geben.

Doch der Reihe nach. Um das Politurgestein aus dem Obersimmental wird es ruhiger werden – zumindest in Bern. Der resolute Kämpfer mit dem weichen Kern zieht sich mit 71 Jahren aus dem Grossen Rat zurück. Dort hat er fast 24 wirbelreiche Jahre verbracht und sich mit seiner Lösungssuche übers Parteibüchlein hinweg nicht nur beliebt gemacht, dafür aber auch Respekt und Anerkennung geholt – nicht zuletzt von der Mitte und links. «Mir musste man nie sagen, wie ich zu stimmen hatte», vermerkt Pfister mit einem Schmunzeln, wenn er an jüngste Ereignisse aus der letzten Session im Parlament denkt. Er liess und lässt sich von niemandem dreinreden. Seine Überzeugung für eine Sache leitet ihn.

Nicht in Zorro-Montur

Dass er dabei zum «Zorro des Simmentals» mutierte, stört Pfister nicht. Im Gegenteil, er hegt für diese US-amerikanische Romanfigur von Johnston McCulley, die als Rächer der Armen mit Maske und Degen kämpft, durchaus Sympathien. Er unterliess es jedoch, an der Verabschiedung am 6. Dezember im Berner Rathaus in der schwarzen Montur dieses Freiheitskämpfers zu erscheinen. «Das Kostüm hatten meine Söhne schon bereitgemacht. Doch ich sagte mir: Nein, das passt nicht zu mir. Ich fühlte mich nie als Schauspieler, sondern war immer ich selber.»

Wenn Pfister auf mehr als eine Generation Grossratsbetrieb zurückblickt, stellt er ernüchternd einen Mentalitätswandel fest: «Wir haben es schon seit längerer Zeit mit einer Ego-Gesellschaft zu tun. Die Einzelinteressen stehen im Vordergrund.» So sei Lobbyieren für eine Sache oder ein Geschäft nicht sein Ding: «Dafür habe ich keine ‹Begabung.» Pfister stellt fest, dass ein Grossteil der Politisierenden den Klimawandel nicht wahrhaben will. «Vor allem müssen wir an die Generation denken, die nach uns kommt.»

«Wir haben es schon seit längerer Zeit mit einer Ego-Gesellschaft zu tun. Die Einzelinteressen stehen im Vordergrund.»

Als stossend empfindet er das Dauerthema «Steuersenkung und Zentralisierungen» bei der FDP: «Da sollen in der Finanz­debatte 180 Millionen eingespart werden, nur damit man für die ­juristischen Personen die Steuern senken kann.» Dass Pierre Alain Schnegg, Chef der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, für Spitex und Behindertenwerkstätten weiteres (schmerzvolles) Sparpotenzial ausmachte – «das stört mich auch».

«Wie in Sizilien»

Immerhin attestiert Pfister dem SVP-Regierungsrat: «Er hat wahrgenommen, dass das ausgewiesene Defizit des Spitals Zweisimmen nicht stimmt.» Und damit ist der Freisinnige bei der STS Spital AG, auf die er nicht gut zu sprechen ist. Er wirft ihr vor, das Spital Zweisimmen ausbluten zu lassen. Seit der Übernahme durch die STS-Gruppe schreibe Zweisimmen immer schlechtere Zahlen. Pfister kritisiert den Verwaltungsrat (VR), weil dieser vom Kanton jährlich 3,4 Millionen für die Betriebssicherung fordert – ein Betrag, den die GEF verweigert hat. «Damit will die STS die Schuld am Scheitern des Spitals Zweisimmen dem Kanton zuschieben.» Pfister beschuldigt VR-Präsident Thomas Bähler, geheimzuhaltende Abstimmungsergebnisse von ihm als VR der STS (zur Schliessung der Geburtenabteilung in Zweisimmen) an den Zweisimmner Gemeinderatspräsidenten Ernst Hodel weitergereicht und eine fünfseitige Fiche von ihm geführt zu haben. Ausserdem seien Aussagen vom ihm bewusst falsch protokolliert worden, die er zweimal habe ändern lassen müssen. «Ich komme mir vor wie in Sizilien. Das ist ein weiterer Frust, den ich habe.» Gegenwärtig klärt Pfister ab, ob strafrechtliche Schritte angebracht sind. «Ich will wissen, welche Handlungen strafbar sind, da die Regierung bis heute alle ­Gesetzesverstösse akzeptierte.»

«STS macht lieber Gewinn»

An einen Spitalneubau in Zweisimmen mag Pfister trotz der von Schnegg angeregten privatwirtschaftlichen Finanzierungsmodelle mit einem allfälligen Investor nicht mehr so richtig denken: «Ich hoffe natürlich, dass der Neubau kommt. Lieber aber macht die STS mit Thun x Millionen Gewinn und zahlt 1,2 Millionen Boni aus. Ausserdem bat mich Schnegg im November 2016, aus dem VR zurückzutreten. Ich würde sonst von der Regierung nicht mehr gewählt.»

Die Spitalpolitik wird Pfister so oder so weiterbeschäftigen. Als Gründer der IG Spitalversorgung Simmental-Saanenland – einem Unterverein der starken Wirtschaft Simmental, die er präsidiert – will er dort wieder aktiv werden. Pfister beruft sich auf Professor Manfred Essig – Chefarzt Medizin, der Zweisimmen zum Bedauern von Pfister («unser Spital verliert einen sehr loyalen und treuen Arzt») Ende März verlässt: Zu viele Fälle werden nach Thun überführt, damit dort die entsprechenden Fallzahlen generiert werden. «Ich war immer dagegen, Zweisimmen nach Thun abzutreten, und daher heute bereit, mich für einen vertrauenswürdigen Anbieter mit der IG und der Bevölkerung starkzumachen, wenn die Gemeinde das auch so stützt.» Pfister denkt an die Gründung einer Versorgungs-GmbH oder einer steu­erbefreiten Stiftung nach dem Grundgedanken der Rosa-Haueter-Stiftung vor 50 Jahren.

Kritik am Gemeinderat

Er will die Gemeindebehörde aufrütteln: «Sie hat sich zu meinem Erstaunen in den letzten Jahren zu wenig für unser Spital eingesetzt. Man hat den Herren der STS AG blauäugig und unkritisch vertraut.» Hans-Jörg Pfister ist weit davon entfernt, im Ruhestuhl Platz nehmen zu wollen. (Berner Oberländer)