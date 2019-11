Kaum Chance für Schnee auf Gemeindekosten

Allein für die Beschneiung stünden in den nächsten Jahren Investitionen von mehreren Hundert Millionen Franken an. Es gebe aber selbst in höheren Lagen Skigebiete, welche die Beschneiung nicht selber finanzieren könnten. Wicki möchte so viele Skigebiete wie möglich am Leben erhalten: «Nur so kann Skifahren ein Breitensport bleiben.»

Doch von künstlicher Beschneiung auf Kosten der Allgemeinheit hält die Bevölkerung offenbar nichts: Vier Fünftel der Kommentare auf dem Internetportal des Schweizer Fernsehens sind negativ, und auch Umweltverbände kritisieren den laufenden Ausbau des Kunstschnees bekanntlich.

Breite Ablehnung

Der Lauterbrunner Gemeindepräsident Martin Stäger hält nichts vom Ansinnen des Innerschweizer Seilbahner-Verbandspräsidenten: «Wenn man schaut, zu welchen Diskussionen gewisse leichte Tariferhöhungen führen können, ist es undenkbar, dass die Bevölkerung dies jemals unterstützen würde.»

Unterstützungspflicht solle nicht sein – «doch wenn die Bevölkerung dahintersteht, ist die freiwillige finanzielle Unterstützung einer Sportbahn aus der kommunalen Sparkasse im Bedarfsfall sicher angebracht». So habe die Einwohnergemeinde Lauterbrunnen in der Vergangenheit auch schon Beiträge gesprochen, wenn es beispielsweise darum gegangen sei, die Talabfahrt von der Winteregg ins Dorf Lauterbrunnen hinunter zu unterhalten.

Weitere Oberländer Gemeinden reagieren auf Anfrage unisono. So Diemtigens Gemeindeschreiber David Abrecht: «Wir lehnen es grundsätzlich ab, die Beschneiung in Skigebieten zu einer Gemeindeaufgabe zu machen.» Die drei auf Diemtiger Gemeindegebiet liegenden Skigebiete seien für die regionale Wertschöpfung extrem wichtig und in der Vergangenheit mehrfach durch die Gemeinde unterstützt worden. Und: «Trotz der sehr angespannten finanziellen Lage der Gemeinde werden aktuell freiwillige, nicht zweckgebundene Beiträge von jährlich rund 80'000 Franken an die Bergbahnen geleistet.»