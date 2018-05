Kauert und Abbühl hören auf – Iseli neu im Vorstand

An der Mitgliederversammlung von Pro Senectute Niedersimmental – der Verein betreibt das Alterszentrum Lindenmatte in Erlenbach und das Alters- und Pflegeheim Eigen in Faulensee – wurde der Vorstand verjüngt.

Einstimmig wählten die Delegierten Patricia Iseli, Bankwirtschafterin AEK aus Spiez und Mutter einer kleinen Tochter, in das ansonsten von «älteren Semestern» dominierte Gremium. Im nunmehr siebenköpfigen Vorstand bestätigt wurden: Vereinspräsident Peter Brügger (Latterbach) sowie Evi Hürlimann (Spiez) und Daniel Hadorn (Latterbach).

Präsident Peter Brügger würdigte im Eigen Faulensee die ­abtretenden Spiezer Vorstandsmitglieder Verena Kauert und Bernhard Abbühl. «Mein ­Vizepräsident war zugleich Finanzchef, und er hat in seiner zwölfjährigen Amtszeit schier Unglaubliches geschafft: Als Baukommissionspräsident darf er stolz auf das Alterszentrum Lindenmatte, das Resultat seines Wirkens, blicken.»

Verena Kauert hat sich ebenfalls in der Baukommission engagiert, kümmerte sich aber in ihrem zehnjährigen Wirken auch intensiv um das Wohl der Heimbewohnerinnen und -bewohner. «Ich habe die ruhige, sachliche Art der politisch und gesellschaftlich gut vernetzten Spiezerin sehr geschätzt», erklärte Brügger. Unter dem Applaus der Anwesenden verabschiedete er die beiden je mit einem Präsent.

21 Millionen verbaut

Die Realisierung des Alterszentrums Lindenmatte in Erlenbach hat 21,345 Millionen Franken gekostet. «Damit haben wir den ursprünglichen Kostenvoranschlag um rund eine halbe Million überschritten.

Ziehen wir aber die ­erbrachten Mehrleistungen in Höhe von knapp 1,4 Millionen in Betracht, sind eigentlich Minderkosten von 884'000 Franken angefallen», erklärte Bernhard Abbühl. Die Bauabrechnung wurde in der Folge diskussionslos genehmigt.

Während der beschriebenen Bauphase sind auch die Geschäftsführung und der Betrieb der beiden Heime (144 Angestellte teilen sich 99 Vollzeitstellen) zusammengelegt worden. Bei einem Betriebsertrag von 12,3 Millionen Franken wurde 2017 ein Jahresergebnis von gut 218'000 Franken erzielt.

Das ebenfalls positiv präsentierte Budget geht von einem «linearen Geschäft» aus. Voraussetzung sei eine rund 95-prozentige Auslastung der beiden Institutionen, wurde betont. Jürg Rolli von der wiedergewählten Revisionsstelle Unico Thun AG bestätigte das finanziell «gesunde Fundament».

Wohnungen ausgebucht

Die im letzten Jahr angepassten Mitgliederbeiträge gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Sie werden 2019 im gleichen Umfang in Rechnung gestellt. Und so wurde auch die Vereinsrechnung – sie ist weiterhin leicht defizitär – genehmigt. Die in Erlenbach realisierten Seniorenwohnungen sind ausgebucht.

«Dank unserem Vertragspartner ist ebenfalls der Mietertrag der Gemeinschaftspraxis gewährleistet. Und so gehen wir davon aus, dass sich in ­absehbarer Zeit auch tatsächlich ein ärztliches Angebot verwirklichen lässt», meinte Peter Brügger an der Versammlung.

Der Vereinspräsident kündigte abschliessend «strukturelle Veränderungen» der Gesamtorganisation Pro Senectute Kanton Bern an. «Sie werden uns in strategischer Art betreffen, den Betrieb unserer Heime aber kaum tangieren.» (pd)