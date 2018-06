Kandersteger sagen Ja zu Olympia

2019 schon die Olympiakandidatur?

Entscheidend für Olympia wird die kantonale Abstimmung im Wallis vom Sonntag sein: Dort entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Kredit von 100 Millionen Franken, unterteilt in 60 Millionen für die Subventionierung von Infrastrukturbauten und 40 Millionen für Sicherheitskosten.



Wird die Vorlage am Wochenende abgelehnt, verfolgt laut Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann auch der Kanton Bern die Olympiakandidatur nicht weiter. Der derzeitige Zeitplan sieht folgendermassen aus: Im Laufe des Juni verabschiedet der Regierungsrat das Berner Olympiadossier. Erst danach kann man den Kostenrahmen mit den dazugehörigen Sicherheitskosten für die Olympiawettbewerbe nennen, die im Kanton Bern stattfinden. Nun ist die Finanzkommission gefragt, die sich mit dem Dossier beschäftigen muss.



Der Grosse Rat wird dieses schliesslich in der Septembersession behandeln. Entschieden werden muss dann auch, ob der Olympiakredit einem obligatorischen oder einem fakultativen Referendum unterliegt. Das obligatorische Referendum ist für den 10. Februar 2019 angesetzt. Die Schweiz muss dann die Olympiakandidatur Sion 2026 offiziell schon eingereicht haben.



Gibt es ein fakultatives Referendum (Unterschriftensammlung), ist Eile angesagt: Denn das Olympische Komitee will bereits im September 2019 den Austragungsort der Winterspiele 2026 definitiv bekannt geben.