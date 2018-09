Käse, Alphornklänge und viele Besucher

«Vor zwei Jahrzehnten entstand eine Idee, welche sich bis heute zu einem kulinarisch-kulturellen Highlight in Wengen entwickelt hat», schreibt Wengen Tourismus in einer Medienmitteilung. Gemeint ist der Chästeilet Wengen, der am kommenden Sonntag (23. 9.) ab 10 Uhr auf dem Festplatz hinter dem Tourist-Center stattfindet.

Auftritt von Lisa Stoll

Anlässlich des Chästeilet reisen rund 200 Kuhaktionäre nach Wengen, wie Wengen Tourismus schreibt. «Diese Aktionäre haben während des Jahres eine sogenannte Kuhaktie bezogen und werden diese am Chästeilet einlösen beziehungsweise die verdiente Dividende abholen.» Die Ausschüttung der Dividende erfolge in Form von einem ganzen Alpkäse, lokalem Likör, Trockenwurst und einer Überraschung.

«In Wengen können alle Interessierten in die Rolle der Bauern schlüpfen und einen ganzen Käse abholen.»Aus einer Mitteilung von

Wengen Tourismus

Normalerweise teilten die Bauern den Käse unter sich auf. «In Wengen aber können alle Interessierten in die Rolle der Bauern schlüpfen und einen ganzen Käse abholen.» Zur aktiven Beteiligung am Anlass kann auch beim Steinstossen oder Armbrustschiessen, bei der Schaukäserei oder der Tombola mitgemacht werden. Organisiert wird der Chästeilet durch den Küchenchefstammtisch Wengen.

Zum Chästeilet werden laut den Veranstaltern wiederum 1000 bis 1500 Besucher erwartet. Und zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Chästeilet wurde die Alphornspielerin Lisa Stoll eingeladen. Diese wird während des Tages diverse Stücke auf ihrem Instrument vortragen.

Daneben seien weitere «urchige und folkloristische» Darbietungen vorgesehen. Dazu mehrere Umzüge und Live­demonstrationen des Alpkäsens. An Marktständen werden diverse kulinarische Spezialitäten aus der Region angeboten.

Programm und weitere Infos: www.wengen-chaesteilet.ch. (pd/sgg)