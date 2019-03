Besonders gefährdet sind Kälber, die in den ersten Lebenswochen von Durchfall geschwächt wurden. Dazu kommt meist zusätzlicher Stress wie die Umplatzierung in die Gruppenhaltung, wo das Tier oft auf Altersgenossen aus anderen Betrieben mit anderen Keimen trifft.

In dieser Zeit ist es deshalb doppelt wichtig, die Tiere gut zu beobachten und sie bei ersten Symptomen wie wässerigem Nasenausfluss und Fieber zu behandeln.

Produzieren wenig Wärme

Vor allem aber müssen die Kälber einen trockenen, tief eingestreuten Liegeplatz haben, der vor Zug- und Kaltluft geschützt ist. Denn während eine Kuh beim Verdauen von Grünfutter im Pansen viel Wärme produziert und deshalb sehr viel Kälte verträgt, erzeugt ein Kalb, das vor allem noch Milch in seinem kleinen Labmagen verdaut, rund 200-mal weniger Wärmeenergie. Zugleich darf die Luft nicht zu stark mit Keimen und mit Schadgasen wie Ammoniak belastet sein.

Das ist in einem Kälberstall umso schwieriger, weil die kleinen Tiere eben noch nicht viel Thermik erzeugen und so selbst in manchen Ställen, die alle Tierschutzvorschriften erfüllen, in einem Kaltluftsee aus schlechter Luft liegen – oder auch unter einer Kaltluftsäule, wenn die Stalldecke zu hoch ist.

Kleine Verbesserungen

«Idealställe» können in der Praxis selten gebaut werden – einen neuen Stall kann sich ein Betrieb vielleicht einmal pro Generation leisten, und gerade im Berggebiet ist der Platz oft eng. Hans Peter Heckert stellte deshalb auch kleinere Verbesserungsmöglichkeiten vor – von Prellplatten unter den Fenstern bis zu geschützten «Kälberschlupfen» oder Iglus.

Vor allem aber empfahl er den Landwirten, das Verhalten ihrer Tiere gut zu beobachten und einfache Instrumente wie Feuchtigkeitsmesser oder Nebelmaschinen zu nutzen, um den Zustand des Stallklimas erkennen und verbessern zu können.

Wie schon eine gute Versorgung der trächtigen Kuh mit wichtigen Spurenelementen einen Beitrag zur Kälbergesundheit leisten kann, erläuterte der Fütterungsspezialist Richard Eicher von der Firma Biokema, die der Tierarztpraxis Beo-Vet geholfen hatte, den Anlass zu finanzieren.