Jungfraujoch: Auszeichnung für Forschung in schwindelnder Höhe

Beim Jungfraujoch denkt man in erster Linie an atemberaubende Ausblicke. Tatsächlich findet in der Höhe auch Forschung statt. Die dortige Forschungsstation erhält nun die Auszeichnung «Chemical Landmark» der Akademie der Naturwissenschaften.

Am Freitag würdigten Vertreter der Akademie und der Forschungstation und ihrer Partnerinstitutionen die langjährige Forschungsgeschichte auf dem Jungfraujoch. Bei einem Anlass wurde die Plakette «Chemical Landmark» enthüllt, mit der die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) bedeutende historische Stätten der chemischen Forschung in der Schweiz kürt.