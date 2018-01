Junge Skifahrerin stürzt in den Tod

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ereignete sich im Wintersportgebiet First bei Grindelwald ein Skiunfall mit tödlichem Ausgang. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau gemeinsam mit einer Gruppe von Wintersportlern vom Oberjoch in Richtung Schmiedigen-Biedmeren, als sie abseits der markierten Pisten selbstständig zu Fall kam. In der Folge rutschte sie über einen Felsvorsprung und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe.

Ersthelfer, ein sofort alarmiertes Team des Pistenrettungsdienstes sowie ein Notarzt, der mit einem Rega-Helikopter an die Unfallstelle eingeflogen wurde, kümmerten sich umgehend um die medizinische Versorgung der schwer verletzten Frau. Trotz Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass die Skifahrerin noch auf dem Weg ins Spital ihren schweren Verletzungen erlag. Es handelt sich um eine 19-jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.