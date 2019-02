Viele Besucher, auch viele Kinder, liessen sich die Möglichkeit nicht nehmen, den Ausführungen des Architekten Toni Brügger zu lauschen. Besonders die Kinder waren fröhlich und freuen sich, dass sie im Sommer 2019 die ersten sind, die im neuen Primarschulhaus Aeschi den Kindergarten und die Schule besuchen können. Viele Erwachsene waren erstaunt über die geräumigen, drei Meter hohen Schulzimmer, Gruppenräume und die langen Gänge. Es hagelte Fragen: Warum Holz verwendet wurde, was für Bodenbeläge eingebaut werden, ob die Fenster im Werkraum genügend Helligkeit in den Raum bringen, was für eine Heizung und ob Brandmelder installiert worden seien.