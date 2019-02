«Nachdem bereits 2017 und 2018 umfangreiche Arbeiten ausgeführt worden sind, wird auch in diesem Winter alles andere als geschlafen», wie sich Roger Bischoff, Betriebsleiter der Bahn, ausdrückt.

Genügend Förderkapazität

In der Talstation wurden die Toi­lettenanlagen saniert, und für das Personal wurde ein Umkleideraum mit Dusche erstellt. Eine Vorgabe aus dem Arbeitsgesetz konnte damit erfüllt werden. «Aktuell wird das ganze Erdgeschoss der Station saniert und erweitert», erläutert Roger Bischoff, Betriebsleiter des Unternehmens, «um der gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten gerecht zu werden, müssen wir eine zweite Kasse bauen.»

So sieht es in der Talstation aus: Das ganze Erdgeschoss der Station wird saniert und erweitert.

Wartezeiten beim Eingang werden damit verkürzt und die Besucher werden übersichtlicher zu den Kabinen geleitet. Bezeichnend ist: Die Luftseilbahn selbst bietet nach wie vor genügend Förderkapazität, um die Nachfrage abdecken zu können.

Neuen Webshop realisieren

Zusammen mit der Erweiterung des Kassensystems wird für die Pfingsteggbahn ein neuer Webshop realisiert. Dieser wird nicht nur den Kauf von Gutscheinen und Tickets ermöglichen, sondern die direkte Buchung von Sky-Dinnern inklusive Zusatzleistungen wie Hotelzimmern oder Blumen.

Der Webshop des Heimberger Kassenherstellers N-Tree Solutions GmbH soll Ende März online gehen. Die Sanierungsarbeiten in und um die Talstation sollen bis Ende April beendet sein, damit am 4. Mai in die neue Sommersaison gestartet werden kann.

Blocksteinmauer erstellen

Zusammen mit der Gemeinde Grindelwald wurde beim Parkplatz der Pfingsteggbahn eine Ganzjahrestoilettenanlage fertiggestellt. Diese steht allen Gästen von First- und Pfingsteggbahn im Sommer und im Winter kostenlos zur Verfügung. Die jährliche Installation eines WC-Containers für den Winter wird somit endlich hinfällig, wie die Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG mitteilt.

Um noch mehr Parkplätze schaffen zu können, wird auf der Ostseite der Talstation eine Blocksteinmauer durch die Pfingsteggbahn erstellt. Auch die Lieferantenzufahrt zum Gebäude wird damit optimiert.

Eine entsprechende Baubewilligung liegt laut der Bahn seit Dezember vor, der Bau erfolgt im kommenden Monat. Ebenfalls im März soll die Fassade des Gebäudes saniert werden. Bei diesen Arbeiten könne es zu Einschränkungen des Parkplatzangebotes kommen, heisst es weiter.