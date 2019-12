Ja zum Budget trotz Defizit

In den nächsten drei Jahren investiert die Gemeinde Erlenbach jedes Jahr ein halbe Million Franken und mehr in den Werterhalt der Schulhäuser in Erlenbach und Latterbach. Diese Sanierungen belasten das Budget stark und werden auch zu einer Verminderung des Eigenkapitals führen. Sie sind auch für dasnegative Budget 2020 verantwortlich. Dies erklärte Gemeinderat Martin Steiner am Mittwoch an der Gemeindever­sammlung.