Wie sieht ein normaler Tag bei Ihnen aus?

Ich werde um 4, 5 Uhr wach, auch ohne Wecker, dann geht es raus, joggen, aufs Trampolin, danach geschäftliche Kontakte pflegen und online meine beruflichen Tätigkeiten erledigen. Der Gemüseanbau im Garten gehört ebenfalls fest in den Tagesablauf. Gegen Abend sind wir wieder draussen, geniessen den Blick in die Sterne. Da wir keinen Fernseher haben, ist der Platz vor dem Kamin sehr wichtig, bevor es zwischen 8 und 9 Uhr ins Bett geht.

Ihr Buch trägt den Untertitel: Wir vergessen, was uns am meisten fehlt. Was denn?

Ich glaube, dass wir ohne Natur gar nicht leben können: Luft, Wasser. Wenn ich Leuten sage, denken Sie an einen Ort, an dem Sie entspannen können, dann kommen ihnen Wald, Berge, Seen, Meer und Strand in den Sinn. Keiner denkt da an das Sofa vor dem Fernseher. Jeder trägt so viele Kindheitserinnerungen in sich, von Ereignissen, die er in der Natur erlebt hat. Intuitiv wissen wir, was uns fehlt, im Buch geht es darum, das Vergessene wieder wachzurütteln.

Es geht auch um Fragen, die wir uns alle stellen sollten. Welche sind das?

Wo bin ich gerne in der Natur? Was bedeutet mir der Wald? Wo habe ich zuletzt eine Blumenwiese bestaunt? Wann war ich in einem Schneesturm? Hinzu kommen Fragen auf einer weiterführenden Ebene: Wo stehe ich? Gibt es etwas, das ich ändern möchte? Was braucht es, um das zu tun? Ich habe diese Form gewählt, weil mir in meinem Leben Fragen immer am meisten geholfen haben.

Wenn auch ich so leben möchte wie Sie, im Einklang mit der Natur, was muss ich tun? Wie gehe ich vor?

Ich habe diesen Weg gewählt, aber ich hüte mich davor zu sagen, so ist es richtig. Vielleicht sollte man sich zunächst einmal fragen: Was gefällt mir an der Natur? Und Bezug zu dem aufbauen, was da ist. Das kann bereits geschehen, indem man Früchte und Gemüse anbaut. Wenn man den Antrieb hat, rauszugehen, gibt es so viele Orte. Man kann schnell mal eine Auszeit einlegen, nach der Arbeit oder morgens, wenn man einfach mal etwas früher aufsteht. Man kann sich seine Auszeit auch auf dem Balkon nehmen.

Im Buch heisst es, man müsse auf dem Weg zum freien Leben in der Natur viele Opfer bringen – welche denn?

Wenn man den grösseren Weg geht, raus aufs Land, ist das zwangsläufig mit Veränderungen verbunden. So muss man beispielsweise mehr Zeit einplanen für den Arbeitsweg, das Einkaufen. Man muss sich fragen: Welchen Radius lässt der Job überhaupt zu? Schnell mal eben etwas machen, das geht eben nicht. Es ist also das Opfer der Bequemlichkeit, das man bringen muss. Dafür erhält man aber auch einen grossen Mehrwert.