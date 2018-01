Inferno-Team-Race: Zu viert im Blindflug

Mit grosser Begeisterung betei­ligte sich am Freitagmorgen Frau Holle an der Premiere des Inferno-Teamrennens: Es schneite wie wild. Was den Fahrern die Skibrille anlaufen lässt und die Sicht behindert, wird für die Dutzende von Streckenposten zu einer wahren Durchhalteübung.

Wenn einem der starke Wind die Schneeflocken dann auch noch aus der falschen Richtung ins Gesicht bläst, könnte man bald schon mit einem Schneemann verwechselt werden; wie im Fall von Kurt Hunziker, der in der Rechtskurve in der Höhenlücke, 200 Meter nach dem Start auf dem Allmendhubel Stellung bezogen hatte: «Heute haben wir hier oben definitiv die Arschkarte gezogen.»

Etwas weniger exponiert hatte im Allmendboden unten Streckenposten Sämi von Allmen alle Hände voll zu tun, Ski und Stöcke von blindlings fahrenden und in der Folge übereifrig im Neuschnee eintauchenden Inferno-Haudegen einzusammeln. «So um die 30 Stürze hatte ich hier. Sie blieben allerdings alle ohne Folgen – jeder konnte die Fahrt fortsetzen.

Die schnellen Grindelwalder

Das Teamrennen gewannen Werner Kaufmann, Christian Nebiker, Remo und Mathias Spieler vom Skiclub Grindelwald 3 mit 9 Sekunden Vorsprung auf das Team Sport Bleile aus Deutschland und Grindelwald 1 (Andreas Egger, Kevin Amacker, Daniel und Ruedi Brawand). Niedersimmental mit Philipp Dubach, Patrick Zürcher, Rolf Wittwer und Sepp Gerber wurde vierter. Diese vier Teams waren in der Endabrechnung nur 16 Sekunden auseinander.

Nicht ganz so schnell, aber ­immerhin auf dem 82. Platz und somit in der ersten Ranglistenhälfte klassierten sich D’Schmidiga vo Luuterbrunnen mit Martin Schmied, seines Zeichens 42-facher Inferno-Teilnehmer, seinen beiden Söhnen Thomas und Andreas, sowie als Verstärkung Schwager Roland Frei-Schmied.

«Äs isch grings gsy», meint Martin Schmied zum Hudelwetter. Aber er habe es auch schon so ­erlebt. «Etwa im Jahr 1986, als Mürren schier unter dem Neuschnee verschwand und wir vom Schiltgrat starten mussten. Damals gab es das Teamrennen bereits in einem ähnlichen Austragungsmodus, jedoch starteten diese Viererteams damals zu Beginn der Inferno-Abfahrt.»

Seither wurde das Siegerteam im Sir Arnold Lunn Cup jeweils im Rahmen der Inferno-Abfahrt mit Einzelstarts ermittelt.

Team-Race auch in Zukunft?

Der Sir Arnold Lunn Cup wurde vor 43 Jahren vom damaligen OK-Präsidenten und fünffachen Inferno-Sieger Kurt Huggler ins Leben gerufen. «Dies in der Absicht, die Beteiligung am Rennen etwas zu erhöhen. Und auf einen Schlag hatten wir ein Mehrfaches an Teilnehmern am Inferno-Rennen.»

Die ins Leben gerufene Mannschaftswertung wurde dann zu Ehren von Sir Arnold Lunn benannt. Der 1974 verstorbene Brite organisierte ab 1921 die britischen Landesmeisterschaften in Mürren und gilt als Erfinder des Slaloms und der alpinen Kombination.

Ob das aus Anlass des 75. Inferno-Rennens erstmals in dieser Art durchgeführte Teamrennen auch künftig wieder so stattfinden wird, kann OK-Chef Christoph Egger zur Zeit noch nicht sagen.

Am Samstagmorgen ab 8.50 Uhr findet die 75. Inferno-Abfahrt statt; wegen der Schnee- und Windverhältnisse befindet sich der Start auf dem Allmendhubel und das Ziel hinter dem Hotel Jungfrau in Mürren. Die selbe Rennstrecke also wie am Freitag am Team-Race. (Berner Oberländer)