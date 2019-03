«Als wir am 5. März 1999 im Bahnhofbuffet die Genossenschaft Spiez Solar gründeten, klopfte mein Herz höher als heute, weil ungewiss war, wie gross das Interesse an Fotovoltaik (FV) sein würde», erinnerte sich der erste Präsident Klaus Aegerter. Es kamen rund 70 Leute – nicht ganz so viele wie am Mittwoch ins Lötschbergzentrum –, die mehrere Tausend Franken zeichneten, womit auf der Schulanlage Längenstein am 9.9.99 die erste Anlage ans Netz ging; die 2006 auf den heutigen Stand erweitert werden konnte.