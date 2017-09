In der Pfadi werden Solarbotschafter ausgebildet

Zehn Pfadfinder aus acht Ländern verbrachten zehn Tage im Pfadfinderzentrum in Kandersteg und erhielten praktische und theoretische Instruktionen dazu, Sonnenenergie nutzbar zu machen. Veranstaltet wurde dieser Anlass von der Berner Nichtregierungsorganisation Solafrica. «In Zimbabwe beklagen sich die Leute nur über die Sonne. Das möchte ich ändern», erzählt ein Teilnehmer. Als Projektkoordinator bei der nationalen Pfad­finderorganisation im südafrikanischen Land hat er die Möglichkeit, das praktische und theore­tische Wissen, das er sich hier in Kandersteg angeeignet hat, direkt zu implementieren. Er sei sehr motiviert, die positive Wirkung der Solarenergie zu Hause vorzuführen. Sich für eine bes­sere Welt einzusetzen, das sei schliesslich das Ziel der Pfad­finder.

Auch eine Teilnehmerin aus Palästina ist motiviert, das Scouts-Go-Solar-Programm in ihrer Heimat umzusetzen. «Wir haben viele Probleme mit der Energieversorgung. Mit Solarenergie haben wir die Möglichkeit, eine unabhängige und nachhaltige Energiequelle für unsere Aktivitäten zu nutzen. Auch für kommerzielle Zwecke.» Am letzten Tag des Trainings ging es darum, dass die Solarbotschafter einen Plan für die Umsetzung in ihren eigenen Ländern erstellen.«Die eigentliche Wirkung entfaltet unser Programm in den Ländern der Teilnehmenden. Deshalb ist es wichtig, dass wir die ausgebildeten Pfadileiter weiterhin begleiten und wenn möglich auch materiell unterstützen», erklärt Projektleiterin Tina Hügli.

Bisher seien über 50 Solarbotschafter und Solarbotschafterinnen in Kandersteg ausgebildet worden, und weltweit nähmen jährlich rund 4000 junge Menschen an Solaraktivitäten teil. In vielen Ländern spiele die Pfad­finderorganisation eine gesellschaftliche Rolle, schreibt Solafrica, die weit über das Anbieten von Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche hinausgehe. Auf den Philippinen etwa, aber auch in Äthiopien oder in Luxemburg würden Solaraktivitäten auch in Schulen angeboten und erreichten ein breites Publikum. (fl)