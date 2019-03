In den Fussstapfen von Lara Gut und Mikaela Shiffrin

«Jeweils zehn Kinder aus jeder Nation werden für die inoffizielle Weltmeisterschaft für Kinder aufgeboten», schreiben die Verantwortlichen des RLZ Haslital-Brienz in einer Medienmitteilung.

Mit Laura Huber, Hasliberg, und Clemens Jobin, Brienz, stellt man zwei der Teilnehmer des FIS Children Cup. Die beiden haben sich die Teilnahme für «dieses erste richtig internationale Kräftemessen mit hervorragenden Leistungen in der ganzen Saison» verdient. «Laura Huber zeigte dann bei den beiden Rennen in Italien ihr grosses Potenzial auf», heisst es in der Mitteilung.