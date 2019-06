In Badi und zwei Restaurants eingebrochen

Ungläubige Gesichter am Mittwochmorgen bei Gästen der Badeanlage in der Spiezer Bucht: Der Eingangsbereich war von Polizisten mit rotweissem Band abgesperrt und die Türe zum Kassenbereich war beschädigt. «Wir haben kurz nach sechs Uhr die Meldung erhalten, dass in die Badeanlage eingebrochen worden war», sagte Jolanda Egger, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern. Die Ermittlungen seien noch im Gange.