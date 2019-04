«Immer noch viel zu wenig wertgeschätzt»

Tagesmütter, die Kinder während der Arbeitszeit der Eltern betreuen, haben eine lange Tradition. Und trotz dem Ausbau von Kindertagesstätten und Tagesschulen ist diese flexible Betreuungsform kein Auslaufmodell – im Gegenteil. «Gerade hier im östlichen Oberland, wo so viele Leute im Gastgewerbe oder in Pflegeberufen arbeiten, sind Eltern auf eine Kinderbetreuung angewiesen, die auch frühmorgens, spätabends, am Wochenende oder notfalls sogar einmal über Nacht funktioniert», sagt Daniela Francioli, die für den Verein Tageseltern Interlaken-Oberhasli (VTIO) die Vermittlungsstelle im Unterseener Schloss leitet.