«Im Job ist wenig Platz für Freundschaften»

Sie seien ein Mann aus dem Volk, sagen viele. Aber was ist das überhaupt, oder wie wird man das – ein Mann aus dem Volk?

Christian Rubin: Ich habe all die Jahre versucht, nichts anderes zu tun, als der Bevölkerung zu dienen – im Rahmen der Gesetzgebung. Und ich habe auch den Mut gehabt, den Leuten die Grenzen aufzuzeigen. Darum bin ich berechenbar gewesen, das ist das, was die Leute respektieren.

Und wie war auf der anderen Seite das Verhältnis zum Kanton – als Regierungsstatthalter ist man ja immer in einer Sandwichposition?

Jemand in Bern hat mir mal vorgeworfen, ich sei zu undiplomatisch. Vielleicht ist es auch das, was die Leute an mir schätzen. Mühe hatte ich mit den häufigen Richtungswechseln in Bern. Hier in den Tälern sorgen sich die Leute seit Generationen um die Alpwirtschaft und das Kulturland. Einmal so und dann wieder so, das entspricht nicht unserer Bevölkerung. Und da ticke ich in etwa gleich.

Der Statthalter ist aber auch Kontroll- und Bewilligungs­instanz. Wie schwierig ist es, die Distanz zu wahren?

Wenn man saubere Fakten hat und sauber begründen kann, ist es kein Problem. Natürlich muss man bei einigen Gesuchen auch Nein sagen und muss den einen oder anderen enttäuschen. Gerade wenn es darum geht, eine Bewilligung zu verweigern oder jemandem die Waffen wegzunehmen, das verstehen nicht alle. Man sagt: Bei denen, die den grössten Raum haben, musst du am meisten aufpassen. Das ist genau so.

Haben Sie durch das Amt auch Freunde verloren?

Wegen des Datenschutzes und der Verschwiegenheitspflicht hatte es in diesem Job wenig Platz für Freundschaften. Manchmal erntet man Schimpf und Schande für Entscheide, die man nicht beeinflussen konnte.

In Ihre Amtszeit fallen Grossereignisse wie der Lawinenwinter 1999, der Sturm Lothar, mehrere Hochwasser, das Hagelgewitter 2015 im Diemtigtal oder der Murgang in Oberwil. Durch Ih­ren Einsatz dort haben Sie den Ruf, jemand zu sein, der anpackt.

Da ist man nie allein. Ich hatte stets das Glück, Leute um mich herum zu haben, die zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Massnahmen getroffen haben; Bezirkschefs, Gemeindepräsidenten, aber auch Bauunternehmer, die schnell helfen wollten und sich nachher auch noch an die zuvor per Handschlag getroffenen Abmachungen hielten. Es war mir aber auch stets wichtig, möglichst rasch wieder zur Tagesordnung überzugehen. Nichts ist so schlimm, dass man nicht auch etwas Positives daraus ziehen könnte.

Welches war denn das prägendste dieser Ereignisse?

Die Unwetter von 2005 in Reichenbach, Diemtigen und Brienz, das waren massive Ereignisse. Aber auch da wurden nachträglich schnell und unbürokratisch Massnahmen zum Hochwasserschutz getroffen. Wenn ich dagegen sehe, wie lange jetzt an der Engstlige geplant wird. Manchmal muss eben erst etwas passieren, damit es vorwärtsgeht.

Wie hat sich denn das Amt des Regierungsstatthalters in den letzten 21 Jahren verändert?

Es gibt jedes Jahr eine Handvoll kleinere und grössere Gesetze, die sich verändern. Aber die Verwaltungsreform, als die Bezirke Frutigen und Niedersimmental zusammengefasst wurden, war die grösste und markanteste Veränderung. Und dann gab es noch einen anderen Wandel: Mit der Zertifizierung hat sich die Vertrauenskultur, die wir vorher hatten, in eine Misstrauenskultur entwickelt. Das bindet unnötig Ressourcen, die man besser woanders einsetzen könnte.

Sie sind als Quereinsteiger in das Statthalteramt gekommen. Ein Vorteil?

Ich war unter anderem beim Inforama Hondrich und bei der Landi Reichenbach tätig, kenne also die Unternehmersicht. Das fehlt Leuten, die nur in der Verwaltung gearbeitet haben, manchmal. In der Regelungsdichte der Gesetzgebung gibt es immer eine Lösung, man muss sie nur suchen.

Sie haben neulich mal gesagt: Ihnen würden viele positive Erinnerungen an die Bevölkerung im Tal bleiben.

Nehmen wir zum Beispiel die Eröffnung des Schwingkellers in Reichenbach Mitte Dezember. Da haben mehrere Gemeinden zusammen mit dem Kleingewerbe ohne bürokratische Hürden in die Jugend investiert. Das imponiert mir. Wir haben eine Vielzahl guter junger Berufsleute hier im Tal, dazu die tiefsten Arbeitslosenzahlen im Kanton, die tiefsten Inkassozahlen, die tiefsten Zahlen bei den Sozialleistungen, gleichzeitig aber auch die tiefsten Einkommen. Aber die Leute arbeiten und sind zufrieden.

Gibt es einen Ort im Amtsbezirk, der für Sie einen besonderen Stellenwert gewonnen hat?

Mein Erholungsort ist das Kiental. Da gibt es so viele Wander­wege, dass man auch mal laufen kann und den Kopf freikriegt, ohne dass man ständig auf irgendwelche Nöte und Anliegen angesprochen wird.

Als Statthalter ist man immer im Dienst, so wie ein Pfarrer.

Ja, das stimmt. Aber morgens früh auf dem Gehrihorn oder dem Abendberg, da kann man Kraft sammeln, da wirft einen so schnell nichts um. Dort war ich unzählige Male in den vergangenen 21 Jahren.

Und was kommt jetzt nach der Zeit als Regierungsstatthalter?

Zum einen werde ich meinem Sohn Kaspar in seinem Landwirtschaftsbetrieb in Aeschi helfen. Dazu trete ich noch ein Mandat beim Viehzuchtunternehmen ­Vianco an, um Schweizer Genetik in die Ostländer zu bringen und dort beim Aufbau von Landwirtschaftsbetrieben zu helfen. Zum anderen ist es auch mal schön, nichts vorzuhaben und am Morgen zu entscheiden, was man macht. Agendalos zu leben, darauf freue ich mich. Und natürlich warten auch die Grosskinder darauf, endlich mehr Zeit mit dem Grossvater zu verbringen.

